Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Festival Partir en livre, 7e édition La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Festival Partir en livre, 7e édition La Sabline – Médiathèque, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lussac-les-Châteaux. Festival Partir en livre, 7e édition

du jeudi 1 juillet au samedi 24 juillet à La Sabline – Médiathèque

Tout public Festival du livre pour la jeunesse ayant pour thématique cette année « Mer et Merveilles ». Une sélection d’ouvrages, tout public, sera disponible sur cette période sur le thème de la mer et des voyages.

Entrée libre et gratuite

Festival du livre pour la jeunesse ayant pour thématique cette année « Mer et Merveilles ». La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T18:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T18:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T18:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Sabline - Médiathèque Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux