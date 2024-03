FESTIVAL PARTANCES ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville, vendredi 8 mars 2024.

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d’aventure et de voyages.

Partez explorer le monde avec le festival Partances durant 3 jours exceptionnels !

Durant cette édition anniversaire, Partances promet encore de vous surprendre et de vous émerveiller Films captivants, ouverture sur le monde, conférences, rencontre, témoignages, exposition photo, stands et échanges avec des aventuriers hors pair, venez vivre ces journées et repartez plein d’énergie, de rêves et de projets !

Un week-end d’évasion et d’émotion.

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet du festival www.partances.com EUR.

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières

Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie

