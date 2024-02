festival Paroles un tout petit monde Ressons-le-Long, samedi 23 mars 2024.

festival Paroles un tout petit monde Ressons-le-Long Aisne

Une animation imaginée par l’association La Boîte à bascule pour les très jeunes enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte.

C’est un voyage sonore et visuel au cours duquel les sens du tout-petit seront mis en éveil à travers une lecture bruitée et des espaces sensoriels pour jouer avec les couleurs, les matières, la lumière et les sons.

Un moment de lien et de partage entre l’enfant et son parent ou l’adulte qui l’accompagne.

salle St Georges de 10h à 12h réservation sur le site du festival0 .

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

2 Rue de l’Église

Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France directionalsh@ressonslelong.com

