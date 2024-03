Festival Paroles Paroles QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ? Équemauville, samedi 6 avril 2024.

Festival Paroles Paroles QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ? Équemauville Calvados

De Edward ALBEE

Compagnie Grains de Scène

Quelques heures avant l’aube, George et Martha rentrent chez eux après une réception bien arrosée. Mais la soirée, qui semblait finie, ne fait que commencer l’arrivée de Nick et Honey va déclencher une série de scènes stupéfiantes, après lesquelles rien ne sera plus

tout à fait comme avant… Edward Albee a bouclé quatre fauves dans une cage. Quatre personnages, dans un salon, vont vivre la plus singulière et la plus normale, la plus burlesque et la plus tragique, la plus atroce et aussi la plus tendre des nuits. Face à Nick et Honey, jeune couple, George et Martha, se livrent à un combat où tout est remis en question, dans une sorte de fête panique, qui les conduit à une violente catharsis. Quand le jeu cessera, la vérité et l’espoir seront au rendez-vous.

Avec

Yves LAFFINEUR

Florence MEILLET

Flora PINCHON

Fouad ZIANI

Mise en scène

Emmanuelle

ERAMBERT-DUPUY

De Edward ALBEE

Compagnie Grains de Scène

Quelques heures avant l’aube, George et Martha rentrent chez eux après une réception bien arrosée. Mais la soirée, qui semblait finie, ne fait que commencer l’arrivée de Nick et Honey va déclencher une série de scènes stupéfiantes, après lesquelles rien ne sera plus

tout à fait comme avant… Edward Albee a bouclé quatre fauves dans une cage. Quatre personnages, dans un salon, vont vivre la plus singulière et la plus normale, la plus burlesque et la plus tragique, la plus atroce et aussi la plus tendre des nuits. Face à Nick et Honey, jeune couple, George et Martha, se livrent à un combat où tout est remis en question, dans une sorte de fête panique, qui les conduit à une violente catharsis. Quand le jeu cessera, la vérité et l’espoir seront au rendez-vous.

Avec

Yves LAFFINEUR

Florence MEILLET

Flora PINCHON

Fouad ZIANI

Mise en scène

Emmanuelle

ERAMBERT-DUPUY .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 17:00:00

fin : 2024-04-06

Place de l’Amitié

Équemauville 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

L’événement Festival Paroles Paroles QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ? Équemauville a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Honfleur-Beuzeville