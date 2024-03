Festival Paroles Paroles MOI AUSSI JE SUIS CATHERINE DENEUVE Honfleur, vendredi 5 avril 2024.

Festival Paroles Paroles MOI AUSSI JE SUIS CATHERINE DENEUVE Honfleur Calvados

De Pierre NOTTE

Compagnie Les Choses qu’on aime

C’est l’histoire d’une famille en déroute. Le père est parti, le fils aîné a pris la tangente. Ne restent que les femmes la mère et les deux filles, qui étouffent au sens propre comme au figuré. L’espace même des rêves est devenu trop étroit, l’existence insoutenable, les voies pour échapper à cette réalité, floues… Quand soudain, un cri de liberté, comme une grenade, est lancé par la cadette Moi aussi, je suis Catherine Deneuve ! . Branle-bas de combat. Les mots d’amour coincés étouffent. Il faut les chanter pour pouvoir enfin respirer. Pour vivre… Tout est encore possible. Pour sa première création Christabel Desbordes a choisi cette pièce à l’humour implacable, entre chronique familiale et comédie sociale, pour dire, chanter et danser l’ardent désir de liberté qui crie au fond

de chaque être humain.

Avec

Guillemette BEAURY,

Blanche RÉROLLE,

Agnès ROUQUETTE,

Valentine ROY

20H et 22H30 MUSIQUE AU BAR

Christophe Scrève Entre deux spectacles, Le bar du festival vous tend les bras, le siège, le verre ! Un moment très cosy , à savourer seul ou à plusieurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-05

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

