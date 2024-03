Festival Paroles Paroles ETAT SAUVAGE Équemauville, dimanche 7 avril 2024.

Festival Paroles Paroles ETAT SAUVAGE Équemauville Calvados

De Stéphane JAUBERTIE

Compagnie La brunante

Deux hommes dans un parc. Rencontre faussement banale à la tombée de la nuit, lorsque l’espace redevient sauvage. L’un pousse l’autre dans ses retranchements, au bout de

l’humanité, là où les frontières se troublent. Cette pièce tout en tension questionne notre instinct de survie, endormi par trop de confiance en un dialogue qui devrait tout résoudre… Mais le piège se referme, inexorablement. Un duel tragique et comique qui pointe nos forces et nos faiblesses, un texte aux dialogues percutants l’auteur traque notre barbarie intérieure et archaïque et pointe notre violence primaire. Haletant et inquiétant…

Avec Patrick DARRAS Bruno ROUSSEL

Mise en scène Clémence DELHOMELLE

Début : 2024-04-07 15:30:00

fin : 2024-04-07

Place de l’Amitié

Équemauville 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

