Festival Paroles Paroles A CHAQUE FOIS, JE DIS BIEN À CHAQUE FOIS Équemauville, vendredi 5 avril 2024.

Festival Paroles Paroles A CHAQUE FOIS, JE DIS BIEN À CHAQUE FOIS Équemauville Calvados

De Didier BIDAUX

Suite de neuf petites histoires revisitant les péripéties d’un homme de la génération post-soixante-huitarde. On peut rire, mais pas seulement… On peut pleurer, mais pas seulement… On peut être en colère, voyager, sourire… c’est le spectateur qui décide s’il faut en rire ou en pleurer ! Une boite, quelques objets posés sur une petite table, une chaise et un homme. Seul en scène ? Pas vraiment, car de nombreux personnages peuplent l’univers du comédien.

Avec Didier BIDAUX

Mise en scène Xavier BIDAUX

De Didier BIDAUX

Suite de neuf petites histoires revisitant les péripéties d’un homme de la génération post-soixante-huitarde. On peut rire, mais pas seulement… On peut pleurer, mais pas seulement… On peut être en colère, voyager, sourire… c’est le spectateur qui décide s’il faut en rire ou en pleurer ! Une boite, quelques objets posés sur une petite table, une chaise et un homme. Seul en scène ? Pas vraiment, car de nombreux personnages peuplent l’univers du comédien.

Avec Didier BIDAUX

Mise en scène Xavier BIDAUX .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05

Place de l’Amitié

Équemauville 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

L’événement Festival Paroles Paroles A CHAQUE FOIS, JE DIS BIEN À CHAQUE FOIS Équemauville a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Honfleur-Beuzeville