Festival Paroles Paroles 232 CORDES Honfleur, samedi 6 avril 2024.

Festival Paroles Paroles 232 CORDES Honfleur Calvados

1ère partie

Avec Isabelle PAYEN (Chant)

et Jean-Paul VUYLSTEKE (Piano)

Né il y une dizaine d’années au coeur du Pays de Caux, ce duo partage une même passion pour le Jazz, la Bossa Nova et une certaine chanson française, celle qui se pare de belles harmonies et de textes ciselés. Ils interprètent les traditionnels de la Bossa Nova avec toujours cette même exigence de fidélité aux grands auteurs et compositeurs .

Aujourd’hui, pour le festival, ils revisitent les intemporels de la chanson française au gré de leurs coups de coeur, Claude Nougaro, Michel Jonasz, Anne Sylvestre, Edith Piaf…

Un temps suspendu à déguster autour d’un verre et d’une savoureuse grignote concoctée par la fabuleuse équipe popotte du festival !

2e PARTIE MUSIQUE AU BAR

Le bar du festival vous tend les bras, le siège, le verre ! Ouvrez vos oreilles et vos papilles

et savourez en musique ce temps suspendu …

L’espace bar est aménagé en partenariat avec la ressourcerie de Honfleur. Pendant le festival meubles et objets sont à vendre, laissez vous tenter et réservez auprès de Philippe, bénévole du festival.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

L’événement Festival Paroles Paroles 232 CORDES Honfleur a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Honfleur-Beuzeville