Festival Paroles – La langue comme on la parle : place aux amateurs !, 25 mars 2023, Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte.

Festival Paroles – La langue comme on la parle : place aux amateurs !

8 Rue du Russon Cuise-la-Motte Oise

2023-03-25 – 2023-03-25

Cuise-la-Motte

Oise

Cuise-la-Motte

Dans le cadre du Festival de la langue française – Paroles, nous vous invitons à venir découvrir trois associations lors de cette rencontre et lecture :

– TRACES ET CIE, OUI MAIS NOUS ALORS MOI JE :

LECTURE DE POEME DE STEPHANE MALLARME, UN COUP DE DÈS JAMAIS N’ABOLIRA LE HASARD

Fin XIXe, l’alexandrin, article de foi de la métrique française, est mis à mort par le « vers libre ». Stéphane Mallarmé publie « Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard». Poème hors norme qui s’étale sur onze doubles pages et joue de toutes les variations typographiques. D’après Quentin Meillassoux, peut-être ce poème ne serait-il qu’un seul vers, unique, métré et libre à la fois. Reste à comprendre le message.

– LES TROUBLIONS :

ZAZIE DANS LE MÉTRO d’après Raymond Queneau, adaptation de Linette Favreau

et mise en scène de Jean-Michel Fessol.

Zazie est une petite fille délurée au langage fleuri qui débarque de sa province à la Gare Montparnasse avec sa mère. Comme elle doit passer un week-end avec son nouveau jules, celle-ci confie Zazie à son oncle : Gabriel. La petite fille se réjouit de prendre le métro, mais c’est la grève et Gabriel a réservé le « taco » de son pote Charles qui loue un meublé avec son amie Marceline au-dessus du bistrot de Turando. Le lendemain matin, Zazie s’enfuit, bien décidée à profiter de son week-end… Il s’en suivra toute une suite de péripéties, entre cavalcades, visites touristiques et soirée mouvementée. Dans ce texte de 1959, l’auteur aborde frontalement sur un ton léger et dans un style populaire enrichi de trouvailles linguistiques, les thèmes de société bien actuels que sont la question du genre, la pédocriminalité, le tourisme de masse et le travail !

– LA PIECE EN PLUS :

EXTRAITS CHOISIS DU RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN : COUCOU VOILÀ LE GOUROU, PAUL COTE

“L’épouse d’un grand chef de clinique fait appel, pour soigner ses angoisses, à un magnéto-sophro-naturo-télépato-astro-relaxo-grapho-morpho-instincto-thérapeute Discrètement. Car son mari n’apprécierait pas, s’il l’apprenait, cette incursion dans le monde de la médecine parallèle. De plus, il a de gros soucis, actuellement, avec l’agrandissement de nouvelle clinique. Il doit faire appel à un escroc qui va le « pistonner » auprès des décideurs politiques, moyennant finances évidemment. Et lorsque tout ce joli monde qui cultive la crédulité, la cupidité et la corruption se rencontre, le mélange est étonnant, détonnant et surréaliste. Surtout lorsque la cuisinière vient mettre son grain de sel.”

Dans le cadre du Festival de la langue française – Paroles, nous vous invitons à venir découvrir trois associations lors de cette rencontre et lecture :

– TRACES ET CIE, OUI MAIS NOUS ALORS MOI JE :

LECTURE DE POEME DE STEPHANE MALLARME, UN COUP DE DÈS JAMAIS N’ABOLIRA LE HASARD

Fin XIXe, l’alexandrin, article de foi de la métrique française, est mis à mort par le « vers libre ». Stéphane Mallarmé publie « Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard». Poème hors norme qui s’étale sur onze doubles pages et joue de toutes les variations typographiques. D’après Quentin Meillassoux, peut-être ce poème ne serait-il qu’un seul vers, unique, métré et libre à la fois. Reste à comprendre le message.

– LES TROUBLIONS :

ZAZIE DANS LE MÉTRO d’après Raymond Queneau, adaptation de Linette Favreau

et mise en scène de Jean-Michel Fessol.

Zazie est une petite fille délurée au langage fleuri qui débarque de sa province à la Gare Montparnasse avec sa mère. Comme elle doit passer un week-end avec son nouveau jules, celle-ci confie Zazie à son oncle : Gabriel. La petite fille se réjouit de prendre le métro, mais c’est la grève et Gabriel a réservé le « taco » de son pote Charles qui loue un meublé avec son amie Marceline au-dessus du bistrot de Turando. Le lendemain matin, Zazie s’enfuit, bien décidée à profiter de son week-end… Il s’en suivra toute une suite de péripéties, entre cavalcades, visites touristiques et soirée mouvementée. Dans ce texte de 1959, l’auteur aborde frontalement sur un ton léger et dans un style populaire enrichi de trouvailles linguistiques, les thèmes de société bien actuels que sont la question du genre, la pédocriminalité, le tourisme de masse et le travail !

– LA PIECE EN PLUS :

EXTRAITS CHOISIS DU RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN : COUCOU VOILÀ LE GOUROU, PAUL COTE

“L’épouse d’un grand chef de clinique fait appel, pour soigner ses angoisses, à un magnéto-sophro-naturo-télépato-astro-relaxo-grapho-morpho-instincto-thérapeute Discrètement. Car son mari n’apprécierait pas, s’il l’apprenait, cette incursion dans le monde de la médecine parallèle. De plus, il a de gros soucis, actuellement, avec l’agrandissement de nouvelle clinique. Il doit faire appel à un escroc qui va le « pistonner » auprès des décideurs politiques, moyennant finances évidemment. Et lorsque tout ce joli monde qui cultive la crédulité, la cupidité et la corruption se rencontre, le mélange est étonnant, détonnant et surréaliste. Surtout lorsque la cuisinière vient mettre son grain de sel.”

Cuise-la-Motte

dernière mise à jour : 2023-02-14 par