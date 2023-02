Festival Paroles – Humour avec Vincent Roca, MA PAROLE !, 26 mars 2023, Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont.

Festival Paroles – Humour avec Vincent Roca, MA PAROLE !

579 Rue Roger Salengro Tracy-le-Mont Oise

2023-03-26 – 2023-03-26

5 Humoriste, écrivain et chroniqueur, Vincent Roca s’est notamment illustré dans l’émission Le Fou du roi de Stéphane Bern sur France Inter. En 2011, il obtient le grand prix Raymond-Devos, récompensant les artistes dont l’œuvre ou l’action contribue au progrès de la langue française, à son rayonnement et à sa promotion. Son spectacle Ma parole -ou comment un homme qui a décidé de se taire va mettre un peu plus d’une heure pour y arriver- est un petit ouragan de mots et quelques dérèglements idiomatiques qui accompagnent habituellement ce genre de tempête : carambolage, coq à l’âne, assonance, etc.

festival-paroles@compiegne.fr https://festival-paroles.fr/

