P & M Production (L-R-22-3149 & L-R-22-3151) présente : ce concert. Escapade en bord de Loire.Balade en bateau au coeur des Gorges de la Loire et lecture musicale avec artiste surprise à la chapelle de la presqu'île du Châtelet.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.77.20.04.86. Dominique A, Faada Freddy, Suzane, Bertrand Belin, Charlie Winston, Laura Cahen, FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUES, Zaho de Sagazan

Festival Paroles et Musiques 2023
L'USINE – SUSIN
Saint-ETIENNE
23 mai 2023, 18:30
Tarif : 7.0 euros

