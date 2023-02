Festival Paroles – Éric Pintus conte pour les enfants, 26 mars 2023, Trosly-Breuil Trosly-Breuil.

Festival Paroles – Éric Pintus conte pour les enfants

1 Rue du Moulin Trosly-Breuil Oise

2023-03-26 – 2023-03-26

Trosly-Breuil

Oise

Trosly-Breuil

Né dans le Nord de parents venus de l’Est bien qu’originaires du Sud : étonnez-vous après qu’il soit à l’Ouest plus souvent qu’à son tour. Héritier de gens de paroles, il en perpétue la tradition, les mots en bandoulière. Comédien, conteur, lecteur ou auteur ? Peu importe pourvu que ça sonne, que ça résonne. Des albums comme autant d’histoires dont il vaut mieux sourire et qu’il contera aux petits et aux grands.

Né dans le Nord de parents venus de l’Est bien qu’originaires du Sud : étonnez-vous après qu’il soit à l’Ouest plus souvent qu’à son tour. Héritier de gens de paroles, il en perpétue la tradition, les mots en bandoulière. Comédien, conteur, lecteur ou auteur ? Peu importe pourvu que ça sonne, que ça résonne. Des albums comme autant d’histoires dont il vaut mieux sourire et qu’il contera aux petits et aux grands.

Trosly-Breuil

dernière mise à jour : 2023-02-14 par