Cette 27ème édition de Paroles en Marge vous offre une programmation exceptionnelle, éclectique, s’adressant parfois aux enfants, parfois aux parents et parfois aux deux, avec légèreté et puissance, tendresse et profondeur. Des instants plus vrais, plus forts que toutes les séries bingées sur des canapés mous ! Pontarlier

