Festival paroles en marge – Meeting ! Pontarlier, 19 novembre 2021, Pontarlier.

Festival paroles en marge – Meeting ! Pontarlier

2021-11-19 – 2021-11-19

Pontarlier Doubs Pontarlier

5 EUR Proposé par Théâtr’Ouvert.

À partir de 8 ans.

Par la Compagnie Non Négociable. Une idée originale de Sigrid Mettetal.

Écriture, interprétation : Cécile Druet et Sigrid Mettetal. Mise en scène : Houari Bessadet.

Ce sera dehors mais elles vont mettre le feu et on ne peut pas en dire plus !

Spectacle en extérieur : habillez-vous chaudement.

8€ (tarif normal), 5€ (tarif réduit).

ass.theatrouvert@gmail.com +33 6 86 45 35 16 http://www.theatrouvert.fr/

Proposé par Théâtr’Ouvert.

À partir de 8 ans.

Par la Compagnie Non Négociable. Une idée originale de Sigrid Mettetal.

Écriture, interprétation : Cécile Druet et Sigrid Mettetal. Mise en scène : Houari Bessadet.

Ce sera dehors mais elles vont mettre le feu et on ne peut pas en dire plus !

Spectacle en extérieur : habillez-vous chaudement.

8€ (tarif normal), 5€ (tarif réduit).

Pontarlier

dernière mise à jour : 2021-10-06 par