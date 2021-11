Festival paroles en marge – Classe verte Pontarlier, 20 novembre 2021, Pontarlier.

Festival paroles en marge – Classe verte Théâtre Bernard Blier Rue Jeanne d’Arc Pontarlier

2021-11-20 – 2021-11-20 Théâtre Bernard Blier Rue Jeanne d’Arc

Pontarlier Doubs

Environ 50 minutes.

Proposé par Théâtr’Ouvert.

Par la compagnie Robert et moi.Théâtre et chanson jeune public. Comédien, chanteur & musicien : Martin Garet et Stéphane Fefebvre. Mise en scène de Yvan Mésière.

8€ (tarif normal), 5€ (tarif réduit).

Théâtre Bernard Blier Rue Jeanne d’Arc Pontarlier

