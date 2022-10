Festival « Parler en paix » / Atelier linguistique Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival « Parler en paix » / Atelier linguistique Bibliothèque Marguerite Audoux, 13 octobre 2022, Paris. Le jeudi 13 octobre 2022

de 19h00 à 21h30

. gratuit

A l’occasion de son PEPstival, l’association Parler En Paix vous invite à participer à un atelier linguistique. « Parler en Paix » est une association qui a pour but l’apprentissage conjoint de l’arabe et de l’hébreu ainsi que la promotion et la diffusion des cultures arabes et juives dans leur pluralité. L’atelier linguistique arabe-hébreu, deux langues sœurs qui vous permettra de découvrir la parenté entre l’arabe et l’hébreu, que vous ayez ou non des notions dans une des deux langues. Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris Contact :

pep

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Marguerite Audoux Adresse 10 rue Portefoin Ville Paris lieuville Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Departement Paris

Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival « Parler en paix » / Atelier linguistique Bibliothèque Marguerite Audoux 2022-10-13 was last modified: by Festival « Parler en paix » / Atelier linguistique Bibliothèque Marguerite Audoux Bibliothèque Marguerite Audoux 13 octobre 2022 Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Paris

Paris Paris