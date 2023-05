Festival Paris Music, quand la musique fait vibrer le patrimoine Catégorie d’Évènement: ile de france Festival Paris Music, quand la musique fait vibrer le patrimoine, 13 mai 2023, . Du samedi 13 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

La 8e édition du Festival Paris Music se tient du 13 au 21 mai et va transformer Paris en capitale européenne de la musique grâce à des concerts organisés dans des lieux emblématiques de notre patrimoine. Pour l’occasion, ce sont des artistes singuliers qui encore une fois interrogeront notre patrimoine. L’ADN du festival Paris Music est de proposer la rencontre entre la musique et le patrimoine parisien (musées, églises, hôtels particuliers…), en invitant le public à venir découvrir des concerts insolites. Le Festival « Paris Music » se donne pour ambition de devenir chaque année un rendez-vous incontournable et d’offrir une voix importante à Paris au sein de la création musicale internationale. En association avec la municipalité, il transforme Paris en capitale européenne de la musique et en espace de création à travers des concerts organisés dans des lieux emblématiques. Festival pluriel créé en 2016, « Paris Music » présente tous les styles musicaux, de la pop à la musique contemporaine, du rap à la musique classique, du jazz à la musique électronique. Programmation à venir Plusieurs lieux dans Paris Contact : http://www.paris-music.com/ https://fr-fr.facebook.com/festivalparismusic/ https://fr-fr.facebook.com/festivalparismusic/

