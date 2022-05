Festival Paris Music à la cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Paris Music à la cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine, 20 mai 2022, Paris. Le vendredi 20 mai 2022

de à

. payant 10 euros

Le Festival Paris Music revient pour transformer Paris en capitale européenne de la musique grâce à des concerts organisés dans des lieux emblématiques… dont la cité de l’architecture et du patrimoine 20 mai 20h30 : FLÈCHE LOVE Compositrice-interprète suisso-algérienne, Flèche Love est une amazone sensible à l’enfance blessée qui panse ses plaies à travers les puissants morceaux qu’elle écrit, compose et produit. Sa voix tantôt rageuse, tantôt cristalline, reconnaissable entre mille, dit tout de sa force et de ses fragilités sur une soul électronique à visée spirituelle, profondément marquée par l’empreinte du jazz, du r’n’b’ et du hip hop. 21 mai 20h30 : L ( RAPHAËLE LANNADÈRE) Raphaële Lannadère redevenue L, livre un troisième album arrangé et réalisé par Clément Ducol et Maxime Le Guil. Parolière talentueuse – elle prête sa plume à Patrick Bruel ou Julien Clerc – et interprète habitée, elle dévoile de nouvelles chansons intemporelles, réalistes, chargées d’atmosphère, racées, habillées de cordes et de voiles vaporeux. On aime cette voix fervente, ce timbre aérien à la mélancolie élégante. On aime cette simplicité d’écriture ciselée et claquante. De la haute couture ! (Télérama) Cité de l’architecture et du patrimoine 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Contact : http://www.paris-music.com/salle/la-cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine https://parismusic.seetickets.com/search/all

FESTIVAL PARIS MUSIC FESTIVAL PARIS MUSIC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité de l'architecture et du patrimoine Adresse 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre Ville Paris lieuville Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Departement Paris

Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival Paris Music à la cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine 2022-05-20 was last modified: by Festival Paris Music à la cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l'architecture et du patrimoine 20 mai 2022 Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Paris

Paris Paris