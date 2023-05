Festival Paris Music 2023 Catégorie d’Évènement: ile de france Festival Paris Music 2023, 13 mai 2023, . Du samedi 13 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

.Tout public. payant

Festival pluriel axé sur le happening et la performance, dans des lieux emblématiques de la ville de Paris. Créé par l’équipe du Disquaire Day, « Paris Music » est un festival axé autour du happening et

de la performance. Depuis sa création en 2016, il se déroule aussi bien dans des lieux

atypiques parisiens, que dans des salles de concerts autour d’une programmation dense et éclectique. Ainsi, pour l’édition 2023, la plupart des concerts seront organisés dans des lieux originaux,

d’ordinaire peu habitués à accueillir ce type d’événements. Cette année encore, musées,

églises et lieux insolites proposeront des expériences musicales inédites aux spectateurs. Artistes : Adrien Soleiman // Adrien Moignard & Diego Imbert // Alexandre Cavaliere // André Minvielle Anthony Jambon // Arnaud Denzler // Baptiste-Florian Marle-Ouvrard // Barbara Carlotti // Bonbon Vodou // chien noir // Christian Escoudé // Cindy Pooch // Cogan // Deena Abdelwahed // DITTER // Emka // eRikm & Pierre Henry //Eric Legnini & Sylvain Romano // Frieder Nagel // Gauthier Toux // Daniel John Martin // Jesse Cook // Hausmane // Kamilya Jubran // Kareen Guiock // Laura Cahen // Lisa Pariente // Liv Oddman // Luke Anger Marcia Higelin // Maud Lübeck // Natascha Rogers // Marcia Higelin //Noé Reihardt & Samy Daussat // Olivier Penin // Philippe Cohen Solal // Photons // Pschitt // Romane // Sly Johnson // The Brooks // Walter Astral // Vonfelt // Musée des Arts et Métiers //

Cité de l’Architecture et du Patrimoine //

Musée Eugène Delacroix //

Basilique Sainte-Clotilde //

Palais Galliera //

Musée Carnavalet //

FGO-Barbara //

Ground Control //

Les 3 Baudets //

Sunset/Sunside //

Lou Pascalou //

Café de la Danse //

Pan Piper //

La Petite Halle Contact : http://www.paris-music.com/ info@paris-music.com https://www.facebook.com/festivalparismusic/ https://www.facebook.com/festivalparismusic/ https://bit.ly/3p6XL3j

