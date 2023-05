Festival « Paris malgré tout », trois librairies font battre le cœur de Paris ! Librairie La Friche, 30 mai 2023, Paris.

Du mardi 30 mai 2023 au samedi 10 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Les librairies LA FRICHE, LE PIED A TERRE et QUILOMBO ont le plaisir de vous convier à la première édition du festival « PARIS MALGRÉ TOUT »

Nous vivons à Paris et nous toutes et tous la faisons vivre. Elle bat de mille rythmes. Elle est un lieu de rencontres sensationnelles, un creuset de formes inimaginées de luttes – ces dernières semaines l’ont encore prouvé – et ce alors même que le Paris révolté semblait être à jamais fossilisé dans sa publicité. C’est que derrière la dureté du pouvoir qu’elle concentre, cette ville sait faire éclore des camaraderies et des joies uniques.

C’est mû.es par ces sentiments que nous nous sommes réuni.es et avons décidé de partager ce qui nous fait vibrer en elle, quelque chose d’une Histoire qui continue de s’écrire, en essayant de déjouer la centralité d’une capitale qui étouffe pour mieux évoquer la singularité d’une ville qui nous porte.

Nous avons donc préparé dix journées de festivités qui correspondent aux différentes facettes de nos librairies – La Friche, Le Pied à terre et Quilombo. Nous espérons que vous accueillerez cette première édition de « Paris malgré tout » avec autant de plaisir que nous en avons eu à l’organiser !

Librairie La Friche 36 Rue Léon Frot 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1164065460935163 https://www.facebook.com/events/1164065460935163

