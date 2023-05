Festival Paris l’été : un concentré d’art et de culture !, 10 juillet 2023, .

Du lundi 10 juillet 2023 au dimanche 30 juillet 2023 :

.Tout public. payant

Du 10 au 30 juillet, le Festival Paris l’été propose de grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région.

Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s’emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle.

Monuments nationaux, écoles, parcs et jardins, musées, piscines, places, églises… sont investis dans un esprit convivial et festif pour bousculer le rapport au public.

Depuis sa création, le festival s’engage pour faciliter l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture.

Voici les artistes de cette nouvelle édition dansante, festive et internationale. CCN BALLET DE LORRAINE x MAUD LE PLADEC • JOEL POMMERAT • KIBBUTZ CONTEMPORARY DANCE COMPANY • DAVID WAHL ET OLIVIER DE SAGAZAN • ADRIEN M ET CLAIRE B X BREST BREST BREST • CAPTAIN BOOMER • JEANNE DESOUBEAUX • MARINA OTERO • COLLECTIF WAUHAUS • MOHAMED EL KHATIB • CAMILLE BOITEL • SEBASTIEN VION aka CORINNE • ELLE SOFE SARA • CLAIRE DITERZI • MELISSA VON VEPY • PAULA ROSOLEN • PETER HUDSON • LA HORDE DANS LES PAVES

Paris et Grand Paris

Contact : https://www.parislete.fr/ 0144949800 reservation@parislete.fr https://www.facebook.com/parislete https://www.facebook.com/parislete https://www.parislete.fr/

