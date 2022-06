Festival Paris l’été : des grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région Catégorie d’évènement: île de France

Festival Paris l’été : des grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région, 11 juillet 2022, . Du lundi 11 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 :

. payant

Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques au rendez-vous Théâtre, danse, cirque, musique, performances et installations plastiques s’emparent de nombreux lieux connus ou insolites de la capitale, le plus souvent en plein air et en dehors des lieux traditionnels de spectacle. Monuments nationaux, écoles, parcs et jardins, musées, piscines, places, églises… sont investis dans un esprit convivial et festif pour bousculer le rapport au public. Depuis sa création, le festival s’engage pour faciliter l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture. Le Festival Paris l’été est organisé par : L’Été Parisien, association recevant le soutien de la Ville de Paris, du Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et du Conseil Régional d’Île-de-France. Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme https://parislete.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=sommaire

Paris l’été

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Festival Paris l’été : des grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région 2022-07-11 was last modified: by Festival Paris l’été : des grands rendez-vous artistiques et culturels, dans tout Paris et sa région 11 juillet 2022

Paris