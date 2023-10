Festival Paris en toutes lettres 2023 La Maison de la Poésie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le festival pour découvrir la littérature autrement ! Festival littéraire de la Ville de Paris, Paris en toutes lettres est fondé sur les hybridations entre les genres littéraires et les formes artistiques ainsi que sur les résonances entre la géographie parisienne et sa vie littéraire. À partir de la Maison de la Poésie-Scène littéraire, il se déploie dans une dizaine de lieux alentours. La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/159831260359048/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://www.facebook.com/events/159831260359048/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://maisondelapoesieparis.com/programme

