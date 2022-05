Festival Paris des orgues Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts, le mardi 31 mai à 20:30

À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de César Franck, Olivier Vernet, organiste titulaire de la cathédrale de Monaco, concertiste international, présentera son nouveau CD consacré à des pièces de ce grand organiste du XIXe siècle. Entrée libre, libre participation aux frais. À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de César Franck. Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts 57 rue Traversière, 75012 Paris Paris Paris

2022-05-31T20:30:00 2022-05-31T22:30:00

