Romain Dayez, baryton, Olivier Périn, orgue. Places 20€, 10€ (jeunes). Des tubes de l’époque !… Orgue et airs d’opéra. Église de La Madeleine Place de La Madeleine, 75008 Paris Paris Quartier de la Madeleine

2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T22:30:00

