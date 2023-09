Festival Paris Ciné contre les discri’ ! Ciné Cité Bercy Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 11 octobre 2023 au mardi 17 octobre 2023 :

.Tout public. payant

Le festival bénéficie d’un tarif préférentiel

de 6€. La réservation s’effectue directement sur le site UGC : https://www.ugc.fr/

Films à l’affiche, horaires des séances,

réservation en ligne dès le 18 septembre.

La Ville de Paris, en partenariat avec les cinémas UGC du 12e arrondissement, Ciné Cité Bercy et Lyon Bastille , organise du 11 au 17 octobre le premier festival cinématographique « Festival Paris Ciné contre les discri’ ! ».

Au-delà des maux, l’image pour (r)éveiller nos

consciences

Cet événement inédit

à Paris poursuit un double objectif :

–

Promouvoir auprès

d’un

large public la

culture cinématographique pour faire

connaître et combattre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme.

–

Favoriser les échanges et rencontres entre ce

public et des personnalités actives et militantes sur les sujets traités par le

film.

Paris est en effet une

ville attentive au respect des droits et à l’intégrité de chacune et chacun,

une ville bienveillante et inclusive. Ainsi se tient chaque année courant

octobre la Semaine parisienne de lutte contre les discriminations. Elle réunit

de nombreux événements éducatifs et culturels montés en partenariat avec des acteurs

associatifs et institutionnels. Cette programmation vise à sensibiliser les

professionnels et le grand public aux multiples discriminations afin de les

rendre plus visibles et de mieux les combattre. C’est dans ce cadre que le

« Festival Paris Ciné contre les discri’ ! » s’inscrit.

La riche programmation

du festival repose sur 14 films. Chaque projection sera suivie d’un échange

avec une/des personnalités des mondes institutionnel, associatif, culturel. En

ouverture et en clôture de la 1ère édition de ce festival, deux films sont

projetés en avant-première : L’Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier et L’arche de Noé

de Bryan Marciano, en présence des équipes des films.

Si ce festival cible

le grand public, il porte une attention particulière auprès du public scolaire avec

la volonté d’éduquer et de sensibiliser les jeunes générations aux questions relatives

aux discriminations, au racisme et à l’antisémitisme. Pour toucher les collégien∙nes

et les lycéen·nes, la Ville de Paris a construit un partenariat avec la

Fédération Française des Clubs de l’Unesco (FFCU). La FFCU fédère en Ile de

France une cinquantaine de « clubs »,

qui conduisent des activités scolaires et périscolaires dédiées à l’éducation

des citoyen·nes et au dialogue entre les cultures et les générations. Sa

collaboration avec la communauté éducative et son large réseau associatif sont

des atouts précieux.

La programmation ICI

Ciné Cité Bercy 2 Cour Saint-Emilion 75012 Paris

Contact :

Laetitia Darras- MICOM