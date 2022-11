Festival PARCOURS Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le 3 décembre :

● à 15h, Nezha Benzerga, promotion 2017-2018 Guy Régis Junior, présente L’Échelle de Beaufort,

● à 17h30, Titouan Annabi, promotion 2012-2013 Dimitris Dimitriadis, présente Émilie,

● à 19h, Annabelle Hannesse, promotion 2012-2013 Dimitris Dimitriadis, présente Être à l’impuissance un queerbaré,



Le 4 décembre

● à 15h, Yohann Delaporte, promotion 2017-2018 Guy Régis Junior, présente Jojo, 22 rue Tranquille,

● à 18h, Tatiana Gusmerini, promotion 2014-2015 Michel Deutsch, présente La Danse des papillons. Parcours dont c'est la 4e édition est un espace offert aux anciens élèves de « La compagnie d'entraînement » pour présenter un travail en relation avec leur projet artistique. Cinq propositions seront programmées sur deux jours.

