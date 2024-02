Festival Paratge Bourdeilles, samedi 25 mai 2024.

Festival Paratge Bourdeilles Dordogne

Temps fort rythmé par des rencontres professionnelles et des spectacles emblématiques à l’esprit des troubadours et des trobairitz

Temps fort rythmé par des rencontres professionnelles et des spectacles emblématiques à l’esprit des troubadours et des trobairitz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Château de Bourdeilles

Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bourdeilles@semitour.com

L’événement Festival Paratge Bourdeilles a été mis à jour le 2024-02-10 par Val de Dronne