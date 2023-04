La Chienlit Episode 1 – Pour un fascisme ludique et sans complexe – Festival Parade(s) – Ville de Nanterre, 4 juin 2023, Nanterre.

La Chienlit Episode 1 – Pour un fascisme ludique et sans complexe – Dimanche 4 juin, 17h00 Festival Parade(s) – Ville de Nanterre Gratuit

Pour un fascisme ludique et sans complexe est le premier opus de notre série théâtrale La Chienlit, écrit et mis en scène par Alexandre Markoff

La série La Chienlit retrace l’histoire d’une ville en proie à une grève des éboueurs. Celle-ci étant le prélude à un enchaînement incontrôlé de catastrophes politiques et sociales qui vont s’abattre sur une ville sans histoires.

La série La Chienlit c’est la chronique d’un grand dérèglement, où toute une population ne sachant que faire de sa liberté va laisser parler ses instincts les plus profonds.

Dans ce premier épisode, il sera question de fascisme donc, mais sans treillis militaire ni moustache carrée. Alexandre Markoff, préfèrant traquer les ferments du totalitarisme dans la folie joyeuse et burlesque d’une réunion de copropriété.

Cette série, plus encore que tous les spectacles que nous avons joué jusque ici, brasse des dizaines de personnages et traverse autant d’espaces. Par son ampleur elle représente un pas de plus dans l’exploration de la forme théâtrale épurée que nous revendiquons sans décors ni accessoires. Ce théâtre appelle une écriture resserrée, une dramaturgie plus libre et met l’acteur au centre de la représentation. Sur un plateau nu le comédien doit entretenir un rapport plus direct avec le public, la convention théâtrale dépend exclusivement de lui. Alexandre Markoff écrit le spectacle avec l’idée qu’aucun décors ni accessoires ne viendront au secours du propos et qu’il faut, avec le texte, offrir au comédien de quoi conduire l’imagination du spectateur.

Festival Parade(s) – Ville de Nanterre Nanterre (92) Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:15:00+02:00

Théâtre théâtre de rue

Caroline Wedier