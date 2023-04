ON VEUT Festival Parade(S) Nanterre Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre ON VEUT Festival Parade(S), 30 mai 2023, Nanterre. ON VEUT 30 mai – 30 juin Festival Parade(S) gratuit « On veut, c’est la liste de nos revendications. Une grande liste de tout ce qu’on veut. Tout. Lister tout ce qu’on veut. Et te le dire, en te regardant dans les yeux. Te le dire pour ne rien oublier, pour penser avec toi, pour

se rappeler encore et encore que c’est important, ce qu’on veut. Pour se sentir ensemble un peu plus fort. » LES LIEUX ET HORAIRES

DU 30 MAI au 2 JUIN. Solos de 7h30 à 9h30 – Parvis de la gare RER Nanterre-Ville. SAM 3 JUIN à Nanterre :

– 12h30. Allée centrale du Parc.

– 14h30. Rue Maurice Thorez / Rue Henri Barbusse (en face du magasin Nicolas).

– 17h15. Place des belles femmes.

– 19h15. Allée accueil du Parc (côté rue Maurice Thorez). DIM 4 JUIN à Nanterre :

– 11h. Places des belles femmes.

– 14h15. Rue Maurice Thorez (au niveau du cinéma).

-16h. Allée accueil du Parc (côté rue Maurice Thorez).

-18h. Place des belles femmes. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les infos sur : https://www.nanterre.fr/4251-parades.htm Festival Parade(S) Place des femmes, Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ktha@ktha.org »}] [{« link »: « https://www.nanterre.fr/4251-parades.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T07:30:00+02:00 – 2023-05-30T09:30:00+02:00

2023-06-30T07:30:00+02:00 – 2023-06-30T09:30:00+02:00 Théâtre de rue Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Festival Parade(S) Adresse Place des femmes, Nanterre Ville Nanterre Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Festival Parade(S) Nanterre

Festival Parade(S) Nanterre Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanterre/

ON VEUT Festival Parade(S) 2023-05-30 was last modified: by ON VEUT Festival Parade(S) Festival Parade(S) 30 mai 2023 Festival Parade(S) Nanterre Nanterre

Nanterre Hauts-de-Seine