Festival Pâques en coulisse Repas Gascon Arzacq-Arraziguet, 17 avril 2022, Arzacq-Arraziguet.

2022-04-17 19:00:00 – 2022-04-17 02:00:00

Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques Arzacq-Arraziguet

8 8 EUR Dans le cadre du Festival Pâques en coulisse, concours de trombone et stage de Trombone et Tuba, 4ème concours national de quatuor en trombones. 19h : repas gascon et animation musicale. Sur réservation.

+33 6 81 91 64 81

Arzacq-Arraziguet

