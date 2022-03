Festival Pâques en coulisse Arzacq-Arraziguet, 18 avril 2022, Arzacq-Arraziguet.

Festival Pâques en coulisse Arzacq-Arraziguet

2022-04-18 – 2022-04-18

Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques Arzacq-Arraziguet

20 20 EUR Dans le cadre du Festival Pâques en coulisse, concours de trombone et stage de Trombone et Tuba, 4ème concours national de quatuor en trombones. 11h : concert des stagiaires au foyer. 12h : repas dédié aux locavores, élaboré à partir de produits fermiers et artisanaux. La Ferme Basta d’Arzacq proposera hamburger/frites et douceurs de Pâques. 14h30 : concert de l’Orchestre Junior de la Communauté de Communes des Luys en Béarn au foyer. 17h : concert aux arènes du Soubestre avec la finale du concours catégorie Prestige en levée de rideau. Puis James Morrison et le Big Band Brass de Dominique Rieux. Sur réservation en ligne et à l’Art des Notes à Arzacq.

Dans le cadre du Festival Pâques en coulisse, concours de trombone et stage de Trombone et Tuba, 4ème concours national de quatuor en trombones. 11h : concert des stagiaires au foyer. 12h : repas dédié aux locavores, élaboré à partir de produits fermiers et artisanaux. La Ferme Basta d’Arzacq proposera hamburger/frites et douceurs de Pâques. 14h30 : concert de l’Orchestre Junior de la Communauté de Communes des Luys en Béarn au foyer. 17h : concert aux arènes du Soubestre avec la finale du concours catégorie Prestige en levée de rideau. Puis James Morrison et le Big Band Brass de Dominique Rieux. Sur réservation en ligne et à l’Art des Notes à Arzacq.

+33 6 87 61 57 63

Dans le cadre du Festival Pâques en coulisse, concours de trombone et stage de Trombone et Tuba, 4ème concours national de quatuor en trombones. 11h : concert des stagiaires au foyer. 12h : repas dédié aux locavores, élaboré à partir de produits fermiers et artisanaux. La Ferme Basta d’Arzacq proposera hamburger/frites et douceurs de Pâques. 14h30 : concert de l’Orchestre Junior de la Communauté de Communes des Luys en Béarn au foyer. 17h : concert aux arènes du Soubestre avec la finale du concours catégorie Prestige en levée de rideau. Puis James Morrison et le Big Band Brass de Dominique Rieux. Sur réservation en ligne et à l’Art des Notes à Arzacq.

Emusicaa64

Arzacq-Arraziguet

dernière mise à jour : 2022-03-10 par