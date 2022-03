Festival Pâques en coulisse Arzacq-Arraziguet, 16 avril 2022, Arzacq-Arraziguet.

Festival Pâques en coulisse Arzacq-Arraziguet

2022-04-16 20:00:00 – 2022-04-16

Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du Festival Pâques en coulisse, concours de trombone et stage de Trombone et Tuba, 4ème concours national de quatuor en trombones. 20h : aux arènes, concert de Quatuor de Trombone Qu4tre à 4 et la Lyre Arzacquoise. Entrée libre.

+33 6 87 61 57 63

Arzacq-Arraziguet

dernière mise à jour : 2022-03-11 par