Le Cercle, association d'éducation populaire implantée à Saint-Brieuc, propose chaque année depuis près de 15 ans son festival Panoramic. Centré sur une région du monde, il met en avant une programmation cinéma diversifiée afin de vous emmener à la découverte de cette partie du globe. Ainsi, il diffuse des courts et des longs métrages, dans différents cinémas de l'agglomération, sous des formes tout aussi variées : fiction, animation ou encore documentaire. L'édition 2021 sur le Cinéma du Maghreb

