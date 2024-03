Festival pampa 10ème édition Maison Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, vendredi 23 août 2024.

Festival pampa 10ème édition Maison Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Festival de théâtre en plein air à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt du 23 au 31 août 2024, le festival Pampa propose une programmation exigeante et festive, populaire et littéraire, aussi conviviale que possible. Quatre nouvelles créations sont préparées par une seule et même troupe, créées de toutes pièces en quelques semaines, en répétant d’arrache pied du matin au soir. A cela s’ajoute la programmation de compagnies invitées, locales ou nationales. Cette aventure théâtrale traversant aussi bien des œuvres de répertoire que des textes contemporains est accessible au prix unique de 7 euros. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 10:00:00

fin : 2024-08-31 22:00:00

Maison 539 de la route de Calabre

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine maya.collectifpampa@gmail.com

