Festival Paimpol, mon Amour – concert Trégor Blues Band Paimpol, 12 février 2023, Paimpol .

L’association du Festival Paimpol, mon Amour vous présente la 2ème édition de son festival d’hiver. Le » Trégor blues band » s’est formé autour du batteur trégorois Lionel ANDRE. C’est un collectif qui qui rassemble diverses personnalités du Trégor issus de la scène Blues. Ainsi, pour ce concert, on retrouvera Little Houd au « chant et à la ville » comme il se plaît à le dire, sa voix « rocailleuse » faisant le bonheur de tous. Egalement le « local de l’étape » Tino KERVAREC, il a ce son tout à fait typique d’un Blues traditionnel. La section rythmique sera assurée par un duo solide bien rodé constitué de Philippe PALECZNY à la basse et Lionel ANDRE à la batterie. Rob MITCHELL apporte de l’harmonie avec le piano et quelques nappes d’orgue typiques en blues. Enfin, une section cuivre complète « le band » avec Jon HUMPHRIES au trombone, Simon POCKOCK et Roland Gilberti aux saxophones, Jean-Christophe RIVOAL et Yvon GOURHANT aux trompettes.

