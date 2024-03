FESTIVAL PAF Cierp-Gaud, samedi 30 mars 2024.

FESTIVAL PAF Cierp-Gaud Haute-Garonne

Spectacles Ateliers Marché Concerts & DJ

Proposé par l’Association Pyrénées Art & Flow Spectacles avec conteuse, danse, démonstration de chien de berger, surprise Ateliers avec des jeux en bois, bulles géantes, graff, cirque Marché de producteurs et artisans de 10h à 18h Concerts et DJ jusqu’à 2h du matin Buvette et restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 02:00:00

CHÂTEAU

Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie

L’événement FESTIVAL PAF Cierp-Gaud a été mis à jour le 2024-03-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE