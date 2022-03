FESTIVAL ‘OUVRONS L’OEIL !’ Givrauval Givrauval Catégories d’évènement: Givrauval

Givrauval Meuse Givrauval Ne cherchez pas, nous n’avons pas de logo.

Car nous voulons rester ouvert à tous les horizons. Notre projet cependant est ambitieux, tout en restant à taille humaine :

Découvrir, et faire découvrir, la multitude de facettes qui nous entourent et que l’on ignore trop souvent. Ouvrons l’œil ! Le festival tient une semaine. Givrauval sera au centre de toutes les attentions.

– Expositions d’œuvres locales, sculptures, peintures, photographies, mais surtout rencontre avec les artisans et artistes.

– Excursions à proximité, pour découvrir les ressources locales, astronomie, architecture, mode, nature, spéléologie, littérature, terroirs, industrie…

– Soirées thématiques : conférences, festives, naturalistes. ouvrons.l.oeil.givrauval@gmail.com +33 6 85 88 44 28

