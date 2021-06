Festival – Ouvrez la parenthèse Saint-Brieuc, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Festival – Ouvrez la parenthèse 2021-07-10 – 2021-07-10 Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Festival de rencontres littéraires à Saint-Brieuc

1ère édition

20 invités parmi lesquels les auteurs : Ella Balaert, Clotilde de Brito, Carine Chichereau, Alain Emery, Emmanuelle Favier, Alexis Fichet, Fabienne Juhel, Daniel Kay, Etienne Longueville, Marion Millo, Lydia Padellec, Sophie Marie van der Pas, Lionel Ray, Dimitri Rouchon-Borie… et Villiers de L’Isle-Adam.

Et les autres invités : Hélène Dontenville, conservatrice des bibliothèques de Saint-Brieuc ; Eric Deschamps, membre du jury des prix littéraires crées par Lire à Saint-Brieuc ; les libraires Achille Sofer (Le Pain des Rêves, Saint-Brieuc), Gilles Perrotin (Le Marque Page, Quintin) et Bertrand Le Douarec (La Nouvelle Librairie, Saint-Brieuc).

– 10 rencontres (programme détaillé mis en ligne).

– Espace librairie : les auteurs invités dédicaceront leurs ouvrages dans les deux pôles de la librairie du festival, située à l’accueil de la Villa Carmélie, avec la complicité de La Nouvelle Librairie (Saint-Brieuc).

https://lireasaintbrieuc.fr/

Festival de rencontres littéraires à Saint-Brieuc

1ère édition

20 invités parmi lesquels les auteurs : Ella Balaert, Clotilde de Brito, Carine Chichereau, Alain Emery, Emmanuelle Favier, Alexis Fichet, Fabienne Juhel, Daniel Kay, Etienne Longueville, Marion Millo, Lydia Padellec, Sophie Marie van der Pas, Lionel Ray, Dimitri Rouchon-Borie… et Villiers de L’Isle-Adam.

Et les autres invités : Hélène Dontenville, conservatrice des bibliothèques de Saint-Brieuc ; Eric Deschamps, membre du jury des prix littéraires crées par Lire à Saint-Brieuc ; les libraires Achille Sofer (Le Pain des Rêves, Saint-Brieuc), Gilles Perrotin (Le Marque Page, Quintin) et Bertrand Le Douarec (La Nouvelle Librairie, Saint-Brieuc).

– 10 rencontres (programme détaillé mis en ligne).

– Espace librairie : les auteurs invités dédicaceront leurs ouvrages dans les deux pôles de la librairie du festival, située à l’accueil de la Villa Carmélie, avec la complicité de La Nouvelle Librairie (Saint-Brieuc).