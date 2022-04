Festival Ouvre L’oeil ! Salles-la-Source Salles-la-Source, 25 mai 2022, Salles-la-Source.

Festival Ouvre L’oeil ! Salles-la-Source Salles-la-Source

2022-05-25 – 2022-05-28

Salles-la-Source Aveyron Salles-la-Source

EUR 2.5 5 FESTIVAL “OUVRE L’OEIL !”

Propulsé depuis 10 ans par l’ACCILR (Association des Cinémas et Circuits Itinérants du Languedoc-Roussillon), ce Festival de cinéma Jeune Public organisé par Mondes et Multitudes existe depuis 6 ans en Aveyron. “Ouvre l’oeil !” a pour but de rassembler les enfants, les ados et les familles grâce à des propositions culturelles singulières mêlant le cinéma à d’autres arts. Il se déroule chaque année sur trois à cinq jours, durant lesquels une dizaine de projections de films Art et Essai sont proposées pour un public de 3 à 103 ans ! Ciné-concert, théâtre, lecture de contes, sculpture, peinture ou autres arts plastiques, sont autant d’activités conviviales que vous pourrez partager avec vos enfants lors du festival.

Au programme de l’édition 2022, 4 jours de festivités comprenant 3 journées de séances de cinéma accompagnées d’animations, et une journée de découverte des ateliers d’éducation aux images mis en place toute l’année par l’association.

Durant toute la durée du festival, vous aurez accès à un coin lecture alimenté par la Médiathèque Départementale et les bibliothèques de la communauté de communes, un stand de livres proposés à l’achat par la librairie Chemins d’Encre, une exposition des travaux réalisés par les enfants lors d’ateliers menés en amont du festival, ainsi qu’à une buvette, si la situation sanitaire le permet.

Pour plus d’informations concernant la programmation et les activités, rendez-vous sur le site internet de l’association : mondesetmultitudes.com, par téléphone ou par mail.

Du 25 au 28 mai 2022, de 10h à 20h30

Contact : mondesetmultitudes@gmail.com / 07 82 62 98 63

Tarifs : Ciné bout’chou (séance du matin pour les 3-6 ans) : 2,5 €

Plein tarif (toute autre séance) : 5 €

Carte multi activités : 4 €

Festival de cinéma “Ouvre l’oeil !” du mercredi 25 au samedi 28 mai 2022 à la salle des fêtes de Salles-la-Source.

