Festival Ouvre La Voix : Finale du concours de cri et concert de l’École de Musique de Créon

Dans le cadre du Festival Ouvre La Voix édition 2022, la finale du concours de cri se tient à la Station Vélo de Créon, juste avant un concert de l'École de Musique. Des stands de restauration et de vin assurés par les producteurs locaux seront également installés sur place.

