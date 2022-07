Festival Ouvre La Voix : Éliminatoires du concours de cri La Sauve La Sauve Catégories d’évènement: Gironde

La Sauve

Festival Ouvre La Voix : Éliminatoires du concours de cri La Sauve, 3 septembre 2022, La Sauve. Festival Ouvre La Voix : Éliminatoires du concours de cri

Tunnel de La Sauve La Sauve Gironde

2022-09-03 17:30:00 – 2022-09-03 18:15:00 La Sauve

Dans le cadre du Festival Ouvre La Voix édition 2022, le traditionnel concours de cri se tient au tunnel de La Sauve. La finale sera le soir même à la Station Vélo de Créon.

