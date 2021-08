Festival Ouvre la voix Créon, 4 septembre 2021, Créon.

Festival Ouvre la voix 2021-09-04 – 2021-09-05

Créon Gironde

Ouvre La Voix le festival cyclo- musical revient cette année, comme à l’accoutumée, pour une session vélo, rock, vins et patrimoine sur la piste de l’Entre-Deux-Mers.

Deux dates : le 4 et 5 septembre 2021 !

Départ depuis Sauveterre de Guyenne, Bordeaux, Bègles, Créon, Lormont… Choisissez votre parcours et votre session en musique et en vélo. Un moment à partager seul.e, entre potes ou en famille.

Des navettes de Créon jusqu’à Sauveterre de Guyenne sont disponibles pour vous amener vous et vos vélos jusqu’au départ (nombre de places limitées 38 personnes au total).

Réservation avant le 3 septembre 2021. Rendez-vous à Créon pour le départ des navettes à 8h30 et 9h30.

Rock Scool Barbey

