Ouvre la Voix est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School Barbey alliant patrimoine matériel et immatériel : balade à vélo, musique et découvertes de produits locaux. Le festival se déroulera les 4 et 5 septembre 2021 sur la voie verte de l’Entre-Deux-Mers qui rejoint Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. Ouvre la Voix permet à tous les amateurs de vélos, de musique, de patrimoine et de gastronomie d’explorer l’Entre-deux-Mers à vélo, cheveux au vent ! En somme un délicieux mélange de fraicheur à déguster seul, entre amis ou en famille ! Découvrir la programmation [[http://www.rockschool-barbey.com/60/ouvre-la-voix](http://www.rockschool-barbey.com/60/ouvre-la-voix)](http://www.rockschool-barbey.com/60/ouvre-la-voix) Les 4 et 5 septembre, participez au festival Ouvre la voix sur la voie verte de l’Entre-Deux-Mers qui rejoint Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. Opéra National de Bordeaux Grand-Théâtre Place de la Comédie, Bordeaux Bordeaux Gironde

