Festival Oups ! Brest, 26 janvier 2022, Brest.

2022-01-26 – 2022-03-19 Espace associatif de Pen ar Créac’h 6 rue de Pen Ar Créac’h

Non, vous ne faites erreur : Oups ! est bien le carrefour culturel où viennent se rencontrer spectateurs, comédiens et bénévoles, autour des scènes et lieux de vie brestois. Des spectacles pour tous les âges, des spectacles à toute heure de la matinée, de l’après-midi ou en soirée, des spectacles conviviaux, qui investissent la ville entière. Au fil de cette semaine, vous pourrez goûter au conte, au rap, au one man show et à la poésie, embarquer pour une « Journée Bus » (trois spectacles et un repas), assister à des lectures d’auteur… Tentations multiples à la clé et menu épatant, pour un spectacle vivant, on ne peut plus vivant.

oupsreservation@gmail.com +33 2 98 49 80 09 https://www.oups-brest.com/

