Festival Otxote Cambo-les-Bains, 24 septembre 2022, Cambo-les-Bains.

Festival Otxote Église Saint Laurent Place de l’église Cambo-les-Bains

2022-09-24 21:00:00 – 2022-09-24 Église Saint Laurent Place de l’église

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Programme en cours d’élaboration.

Un otxote (« otchoté ») est une petite formation chorale typique du nord de l’Espagne. Elle est formée de 8 chanteurs (ocho = huit en espagnol), le plus souvent encore des hommes, distribués à deux par pupitre : deux premier ténors, deux second ténors, deux barytons, et deux basses.

Programme en cours d’élaboration.

Un otxote (« otchoté ») est une petite formation chorale typique du nord de l’Espagne. Elle est formée de 8 chanteurs (ocho = huit en espagnol), le plus souvent encore des hommes, distribués à deux par pupitre : deux premier ténors, deux second ténors, deux barytons, et deux basses.

Programme en cours d’élaboration.

Un otxote (« otchoté ») est une petite formation chorale typique du nord de l’Espagne. Elle est formée de 8 chanteurs (ocho = huit en espagnol), le plus souvent encore des hommes, distribués à deux par pupitre : deux premier ténors, deux second ténors, deux barytons, et deux basses.

Église Saint Laurent Place de l’église Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-25 par