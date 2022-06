festival OTNI #1 Le Grand Parquet Paris Catégories d’évènement: île de France

festival OTNI #1 Le Grand Parquet, 9 juin 2022, Paris. Du jeudi 09 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

. payant 10€ • 5€ (selon les propositions)

Nouveau temps fort du grand parquet dédié aux formes insolites de représentations, le festival OTNI (objet théâtral non identifié) sort des sentiers battus pour vous faire vivre des expériences théâtrales « extra-ordinaires » ! De théâtres miniatures en théâtres « tout terrain », de paysages sonores en explorations urbaines, huit équipes d’artistes vous invitent à quatre jours d’aventures théâtrales hors du commun. Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 Paris Contact : https://www.facebook.com/legrandparquet https://www.facebook.com/legrandparquet https://www.legrandparquet.fr/

