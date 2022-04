Festival Ososphère Strasbourg, 23 septembre 2022, Strasbourg.

Festival Ososphère Strasbourg

2022-09-23 – 2022-09-24

Strasbourg Bas-Rhin Strasbourg

Né à Strasbourg en 1997, ce festival propose un programme dense autour des cultures numériques, qui se déploie dans l’espace urbain de Strasbourg : nuits électroniques, expositions, parcours artistiques et performances, croisières sonores… D’abord organisée à La Laiterie, et sans manquer de revenir régulièrement à son port d’attache, L’Ososphère a investi nombre d’autres lieux de Strasbourg devenant alors des espaces publics éphémères : la tour du môle Seegmuller, les bâtiments de la Coop au Port du Rhin, le ciné-bal de l’Aubette, le parc du campus de l’Université de Strasbourg, les canaux et places publiques… autant de terrains d’expérimentation et de création pour interroger un nouvel « Art de Ville ». Par ses actions articulant musiques électroniques, arts visuels et performatifs, débat public et édition, L’Ososphère accompagne les mutations urbaines à l’œuvre aujourd’hui et questionne la place de la culture dans la fabrique de la ville.

+33 3 88 23 72 37

