Festival Ose ta voix Trédrez-Locquémeau, 25 juin 2022, Trédrez-Locquémeau.

Festival Ose ta voix

Café Théodore Kerguerwen Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor Kerguerwen Café Théodore

2022-06-25 – 2022-06-26

Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau

Côtes d’Armor

Trédrez-Locquémeau

Ateliers chant et concerts, organisé par la compagnie Les Grillons à l’Ouest

Les Grillons A l’Ouest vous ont concocté un programme enchanté! et oui!

Avec 3 cheffes de chœurs : Aurore Pauvert, Adeline Chenini, Clare Gaubin, toutes les 3 artistes professionnelles de la voix (présentation de chacune en pièce jointe)

Le Samedi soir, plusieurs concerts sont au programme :

– Aurore Pauvert et son répertoire pop-folk.

– Z’ailes propose un répertoire de chants du monde colorés et rythmés,

– Minouche et Madoray, spectacle vocal un peu drôle aussi!

– Pinta-pintita, musique afro-brésilienne

– Lyse terminera la soirée en nous faisant danser.

Le dimanche, les ateliers se dérouleront de nouveau toute la journée. La soirée se terminera par un concert de Faunétik et la restitution des ateliers.

Tout le week-end, nous aurons des foods-trucks sur place de quoi régaler les petites ou les grandes faim!

musique@tohu.eu http://www.cafetheodore.fr/

Ateliers chant et concerts, organisé par la compagnie Les Grillons à l’Ouest

Les Grillons A l’Ouest vous ont concocté un programme enchanté! et oui!

Avec 3 cheffes de chœurs : Aurore Pauvert, Adeline Chenini, Clare Gaubin, toutes les 3 artistes professionnelles de la voix (présentation de chacune en pièce jointe)

Le Samedi soir, plusieurs concerts sont au programme :

– Aurore Pauvert et son répertoire pop-folk.

– Z’ailes propose un répertoire de chants du monde colorés et rythmés,

– Minouche et Madoray, spectacle vocal un peu drôle aussi!

– Pinta-pintita, musique afro-brésilienne

– Lyse terminera la soirée en nous faisant danser.

Le dimanche, les ateliers se dérouleront de nouveau toute la journée. La soirée se terminera par un concert de Faunétik et la restitution des ateliers.

Tout le week-end, nous aurons des foods-trucks sur place de quoi régaler les petites ou les grandes faim!

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau

dernière mise à jour : 2022-06-23 par