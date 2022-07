FESTIVAL ORNAI’SONGS Ornaisons Ornaisons Catégories d’évènement: Aude

Aude Ornaisons L’évènement Rock’n’roll en Pays Audois.

à partir de 19h : bodega de plein air.

En soirée : concert avec « Sabotage Ungut » Marry Me festival.ornaisongs@laposte.net Ornaisons

